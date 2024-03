Vinos en España

La riqueza vinícola de España es un recorrido hacia una odisea sensorial

Esta cita la leí hace años, antes de visitar España por primera vez. Sinceramente creí que era una exageración, hasta que pude viajar a Barcelona para recorrer la península Ibérica de norte a sur.

De “tasca en tasca” fui descubriendo el placer de disfrutar de un buen vino acompañado como no, de un delicioso jamón. Cada vez que pienso en ello se me hace la boca agua.

Bienvenidos a España, una tierra donde la historia y la pasión se fusionan en cada sorbo de vino. En este recorrido vinícola, nos sumergiremos en la diversidad y la riqueza de los vinos españoles, explorando las regiones que han forjado un legado vinícola inigualable. Al estilo de un principiante somelier, desentrañaremos las complejidades de los tintos, blancos y generosos que hacen de España un destino imprescindible para los amantes del vino.

Las Tierras del Tempranillo: La Ribera del Duero y Rioja

Comencemos nuestro viaje en la majestuosa Ribera del Duero, donde el noble Tempranillo reina supremo. Estos tintos robustos y estructurados llevan consigo la esencia de la tierra, con notas de ciruela, cereza y vainilla que danzan en la copa. La crianza en barricas de roble añade complejidad, creando vinos que envejecen con gracia, revelando capas de sabores con el paso del tiempo.

No podemos hablar de Tempranillo sin mencionar la renombrada Rioja. Aquí, los viñedos centenarios cuentan historias silenciosas a través de sus uvas. Desde los frescos y jóvenes Crianzas hasta los profundos y evolucionados Gran Reservas, cada botella es una ventana al arte de la vinificación español.

Galicia presume de su vino Albariño

Navegamos hacia el noroeste, a la verde Galicia, donde el Albariño se erige como el emblema de la región. Este blanco vibrante refleja la frescura atlántica con su perfil cítrico, notas florales y una acidez chispeante. Los viñedos que se asoman al océano Atlántico aportan una salinidad única, transformando cada sorbo en un viaje a la costa gallega.

Los vinos de Andalucía

El sur de España nos cautiva con sus vinos generosos de la región de Jerez. El Jerez, conocido internacionalmente como Sherry, es un universo en sí mismo. Desde el seco y punzante Fino hasta el dulce y avellanado Pedro Ximénez, estos vinos expresan la magia de la crianza bajo velo de flor y el singular sistema de soleras. Un viaje sensorial que abarca desde la ligereza hasta la opulencia.

Cataluña: Cava y Priorat, diversidad en alturas

En Cataluña, las burbujas del Cava nos invitan a celebrar la vida. El Xarel·lo, el Macabeo y el Parellada se combinan para crear espumosos frescos y elegantes. Mientras tanto, en las escarpadas laderas del Priorat, la Garnacha y la Cariñena dan origen a tintos poderosos, expresando la fuerza de la tierra y el sol en cada sorbo. De vuelta a Barcelona uno no se cansa de tapear en los bares y tabernas del Barrio Gótico y el Born. Que pena tener que volver a casa, no quiero que termine este viaje.

Durante mis días en Barcelona, visité la bodega de la tienda de vinos online Enjoy Wine, donde pude ver la extensa oferta de vinos franceses que tiene a la venta, junto a vinos de muchos otros paises de Europa.

El tapiz vinícola de España es un mundo que no te acabas

España, con sus viñedos que se extienden desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar, teje un tapiz vinícola fascinante. Cada región, cada variedad, cuenta una historia única, reflejando la diversidad geográfica y cultural del país. A través de los vinos españoles, podemos saborear la pasión y el compromiso de generaciones dedicadas a perfeccionar el arte de la vinificación. ¡Brindemos por España, por sus uvas y por los momentos inolvidables que sus vinos nos regalan!

