(Español) Sin tapabocas no subes al transporte público

Infantinos deben usar el tapabocas para montarse en el bus

Los choferes de las unidades no permiten personas paradas en la unidad, esto con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

Ramón Ríos @ramonriosve

Nuevamente, este miércoles las unidades de transporte público que cubren diversas rutas en el municipio Leonardo Infante, Guárico, salieron a las calles con el fin de prestar sus servicios a la comunidad.

Aunque los conductores de las unidades no quisieron dar declaraciones a este medio digital, se pudo conocer que dos buses por líneas serán las que trabajaran desde horas de la mañana hasta las 3:00PM.

Por otro lado, los usuarios para poder trasladarse en este medio, deberán usar los tapabocas, y los choferes y colectores no podrán permitir que los ciudadanos vayan parados como de costumbre lo hacían, esto para evitar conglomeraciones.

Cabe destacar que, el precio del pasaje urbano seguirá en BsS. 3500, entre las rutas activadas se encuentran: Padre Chacín, El Palmar, Vidal Guía Garcitas, Los Bolivarianos, Club de Leones, Las Acacias, Banco Obrero, Corozal-Terminal.

Fotoleyenda:

Fueron activados los buses en La Pascua

Los usuarios deben utilizar el tapaboca para poder usar las unidades

