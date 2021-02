(Español) Policías denuncian presuntas irregularidades en proceso de jubilación

Los oficiales de carrera señalaron que este proceso son retaliaciones por parte del Director de Poliguarico, G/D Miguel Ángel Urrieta

La mañana de este viernes cuatro funcionarios policiales pertenecientes a la Policía del estado Guárico (PG) presentaron un documento ante el gobernador José Vásquez, en el que solicitan reconsideración en la orden de jubilación de algunos funcionarios a quienes supuestamente jubilaron de manera forzada.

El comisionado jefe Santos Pimentel, funcionario de este órgano policial y exdirector del mismo, explicó que se enteró por medio de otros colegas y posteriormente revisando su estatus en nómina, que ya no pertenecía al personal activo y pasó a nómina de jubilados, “se han violado todos los derechos de nosotros como ciudadanos”, destacó.

Por su parte, el comisionado agregado Jesús Bandes añadió que “hasta los momentos el G/D Miguel Ángel Urrieta, Director de la Policía no ha hecho entrega de ninguna notificación oficial de que nosotros nos encontramos jubilados, sentimos que está siendo violentados nuestro derecho al trabajo”, destacó el funcionario de 48 años de edad con 26 años de servicio y quien actualmente se encuentra en proceso de preparación profesional en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) con el propósito de reforzar su currículum para optar en un futuro por la dirección de Poliguárico, como cualquier funcionario de esa institución.

“La Ley de Jubilados y pensionados en el artículos 3 indica que para jubilarme a mí tengo que tener 60 años y mínimo 25 años de servicio y si no tengo 60 años tengo que tener 35 años en servicio y no cumplo ninguno de los requisitos, no existe ninguna ley especial, ninguna ordenanza especial que indique que a nosotros nos pueden jubilar, es una jubilación arbitraria, es una jubilación forzosa”, añadió.

Vale destacar que los denunciantes esperan que el mandatario regional pueda revertir esta decisión donde están afectando a 24 funcionarios quienes consideran que todavía tienen condiciones para trabajar por la institución; por ello, indicaron que se encuentran agotando los recursos jerárquicos correspondientes para que el mandatario regional conozca lo ocurrido. “Somos institucionalistas y queremos trabajar en pro al estado y al pueblo”, concluyó.

Luego de esta acción ante el gobernador del estado, los funcionarios acudirán a las siguientes instancias para solicitar el apoyo correspondiente.

