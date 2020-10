(Español) Lanzan toneladas de basura sobre la inconclusa vía ferroviaria

Lanzan toneladas de basura sobre la inconclusa vía ferroviaria

Saliendo hacia Mamonal se observan montañas de basura. También personas que urgan en los deshechos,donde comparten espacio con los zamuros, moscas y roedores.

Franklin Rodríguez CNP 17620

@franklinrodriguezvdlp

Toda la basura que recolectan los camiones de la Alcaldía del municipio Leonardo Infante en los sectores donde llega el servicio de aseo urbano, es lanzada en la via por donde se desplazarían los vagones del inconcluso sistema ferroviario en la salida hacia el sector rural Mamonal.

De acuerdo con denuncias de los vecinos de las comunidades de Vidal Guía y La Cascada, las unidades recolectoras de Servicios Públicos del gobierno municipal dejaron de llegar hasta el relleno sanitario, debido al mal estado de la carretera que sirve de acceso al lugar y dejaban toda la basura en las cercanías de los referidos urbanismos.

La situación generó varias protestas por parte de los residentes de la zona, porque el humo que se producía cuando la basura era quemada, comenzó a generar problemas de salud, aparte de la presencia de zamuros, moscas y roedores de todo tipo, contó Verónica Figueroa.

La vía fue cerrada por los vecinos que se niegan a aceptar la basura en los alrededores de sus casas, el cierre aún se mantiene después meses, porque la Alcaldía no ha dado solución al problema, sino que mandan a descargar los camiones en la via del tren”, señaló Manuel Ascanio, quien transitaba por el puente elevado durante la visita realizada al lugar por el equipo periodístico con el propósito de verificar la realidad.

Desde lo alto del elevado, se observa un inmenso vertedero a cielo abierto, donde hay montañas de basura apilada a lo largo de la vía férrea, y hasta en los alrededores de un pequeño préstamo o laguna, además personas de diferentes edades, incluidos algunos niños que urgan en los deshechos donde comparten con los zamuros, roedores y nubes de moscas.

Estas personas confirmaron que los camiones de la Alcaldía descargan la basura en ese lugar.

Del mismo modo se constató que la carretera hacia el relleno sanitario, a la altura de la entrada a las urbanizaciónes La Cascada y Vidal Guía, sigue cerrada al paso vehicular.

390 total views, 390 views today