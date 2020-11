(Español) Eduardo Puerta: “Le decimos al imperio que aquí está la Patria de Bolívar y de Chávez, y que no se arrodilla”

*Candidatos de la Patria: La Política de la oposición se fundamenta en el el robo y la entrega de la soberanía*

Sibci Guárico

Julio Ramos

Guárico. VALLE DE LA PASCUA.- En el Programa radial realizado en la emisora Enlace 860 AM, dirigido por Julio Herrera, los candidatos de la Patria por el Circuito 3, Eduardo Puerta y Frang Morales, debatieron temas importantes en cuanto a los que será la nueva gestión legislativa, de cara a las elecciones el próximo 6-D.

Ambos fueron enfáticos en identificar a los culpables del bloqueo norteamericano fomentado por la derecha antidemocrática y para la ocasión el gobierno de Barak Obama, “Sabíamos que el imperio norteamericano cedería a las solicitudes de esta oposición que pidió sanciones para que usted, no tenga gas, ni gasolina, allí está el resultado de estos apátridas que solo buscan satisfacer sus intereses personales y no velar por la seguridad social del pueblo”.

Así lo refirió el candidato voto Lista Frang Morales, quien destacó la valentía del pueblo que hoy en día es presionado por el imperio norteamericano, “El amor por el gigante Hugo Chávez, siempre será más grande ante la mezquindad de una minoría que perdió sus privilegios, han quedado al desnudo ante sus mentiras, quieren subvertir los logros de la revolución bolivariana y no podrán, una demostración de ello; es que más del 76 por ciento del presupuesto nacional estará dirigido a los social, eso solo lo hace un gobierno que le duele el pueblo que hace todo lo posible por avanzar y vencer el bloqueo criminal”. Afirmó.

Asimismo el candidato por el Circuito 3-. Eduardo Puerta, dijo que los candidatos de Chávez y Bolívar andan en la calle, no se esconden ante los problemas y que están de cara al pueblo ante las vicisitudes colectivas, “Ellos pretenden aplicar desde hace mucho tiempo la doctrina Monroe, llegó Chávez, y mando a parar, no se trata de los candidatos de manera individual, se trata de decirle al imperio que aquí está la Patria de Bolívar y de Chávez, y que no se arrodilla, no lo hiso ante el imperio español, de aquí nos echamos con nuestras fuerzas, y tampoco lo harán ahora”. Afirmó.

Ante la disyuntiva de las elecciones norteamericanas, el legislador refirió, que la política es la misma, y que posiblemente con los demócratas podría cambiar, “No confiamos, esperemos a ver qué pasa”. Dijo.

Ambos candidatos, manifestaron que la nueva Asamblea Nacional, le podrán dinamismo económico al país, ya que el norte está claro en cuanto a la Ley Antibloqueo, y las 12 Leyes, que fomentaran el buen vivir de todos los venezolanos, “somos la esperanza y con la construcción de esta nueva mayoría fomentaremos un gobierno, productivo, en la en la diversificación no dependiente de petróleo”. Refirió.

Foto Leyenda

Los candidatos Eduardo Puerta y Frang Morales, interactuaron con el pueblo, mediante llamadas telefónicas

