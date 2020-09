(Español) Conductores siguen esperando en colas por gasolina en La Pascua

Conductores siguen esperando en colas por gasolina en La Pascua

En los Gallegos surtieron 200 vehículos. Las otras 7 gasolineras sin actividad.

En la mañana de este lunes 14 de septiembre, extensas colas de vehículos permanecían en los alrededores de las estaciones de servicio de Valle de La Pascua, donde los conductores, muchos desesperanzados y con incertidumbre, en medio de la aguda escasez de gasolina que se ha acentuado durante las últimas semanas, siguen esperando el carburante, a pesar del anuncio hecho por parte del gobernador José Vásquez, de iniciar un plan de abastecimiento, dónde solo se menciona a cuatro sectores priorizados, para atender la contingencia.

En Valle de La Pascua operan 8 estaciones de servicio donde hay personas con varias semanas de espera en las colas.

En la tarde del domingo se conoció que en Los Gallegos, salida hacia Tucupido, a partir de las 5 de la mañana de hoy lunes, estarían surtiendo 200 vehículos de la fila, lo cual se llevaba a cabo, tal como estaba previsto, el resto debía retirarse.

Durante un recorrido realizado por NOTIPASCUA se constató que en El Lido, la fila se extendia hasta El Maizal, en la Vigía seguía a lo largo de la principal de Los Bálsamos, la de La Paraíso hacia el terminal de pasajeros y la San Marco finalizaba después de La Rodriguera, en la Texaco también permanecía la misma cola, al igual que en La púa, cerca de La Veitia, mientras la 24, también cerrada, sus alrededores estaban más despejadados.

Arnaldo Manrique, desde la cola de La Vigia,coincidió con otros choferes en afirmar que seguiria esperando, aún cuando es notorio que “ni pueblo ni priorizados están siendo atendidos, porque no hay gasolina”.

Mirvia Torrealba otra usuaria, tras expresar que lo que hay es incertidumbre respecto a la gasolina, porque no se sabe que va a pasar, aseguró que nada de lo que se anuncia es realidad. “El pico y placa fracasó, el cupo de 120 litros subsidiados no se cumplió y el problema de escasez está empeorando, así que lo que nos queda es esperar, mientras no nos manden a sacar de las colas”.

