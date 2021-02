¿Cómo escribir el TFG de Trabajo Social?

Estudiar la carrera de un Trabajador Social significa obtener conocimientos académicos en los siguientes campos:

– política social;

– psicología;

– diversidad cultural;

– sociología;

– estadística aplicada a la investigación social;

– etc.

Además, el futuro Trabajador Social debe conocer los programas sociales actuales y aprender a analizar las necesidades de los colectivos vulnerables (refugiados, discapacitados, mayores, etc.).

Pero, cuando quedan atrás los años de estudios universitarios y el estudiante decide hacer su TFG de Trabajo Social, le surgen muchas dudas que hay que solucionar antes de poner mano a la obra.

¿Qué es necesario para escribir un TFG con éxito?

Elegir bien el tema

Hay que ser muy responsable a la hora de elegir el tema del TFG, porque de este primer paso dependen muchas cosas. Merece la pena pensar en un tema propio y no escoger entre los temas de trabajos ya escritos por los demás. Los descubrimientos más interesantes se hacen cuando el estudiante realiza el trabajo en un campo que le emociona de verdad.

Sin un tema de calidad no hay TFG de calidad.

Para que un TFG tenga buena calidad, su tema tiene que apasionar de verdad al autor del trabajo, pero también resultarle interesante al profesor que lo dirige y a otros futuros lectores. Para ello, hay que hacer una investigación e informarse de los temas que preocupan la sociedad actual.

Encontrar a un tutor que sepa dirigir el TFG en cuestión.

Una vez que el tema se haya elegido y antes de empezar a trabajar sobre el texto del TFG, hay que encontrar a un profesor que dirija el proyecto. Un buen diálogo entre el estudiante y su tutor es primordial a la hora de escribir un TFG.

¿Cómo es el tutor ideal?

Sabe escuchar y mantener un diálogo apropiado.

Es simpático, abierto y disponible dentro de su horario de trabajo.

No impone al estudiante su tema favorito ni pretende que elija un tema de su propia lista.

Las dificultades que surgen durante el trabajo sobre el TFG.

Cuando el estudiante escribe su trabajo de investigación solo, suele ser una tarea muy complicada. Las primeras dificultades pueden hacer que intente aplazar su realización. Pueden ser las siguientes:

el estudiante no sabe estructurar un texto escrito;

el título del trabajo no coincide con su contenido;

el texto es demasiado grande y cuesta revisarlo y corregirlo;

el tema elegido empieza a aburrir a su autor;

los conocimientos obtenidos no son suficientes para la investigación y faltan medios para completarlos;

al estudiante le entra pánico por no ser un investigador competente.

¿Cómo solucionarlo?

1. Encargar un TFG de Trabajo Social a una empresa.

Los profesionales licenciados en Trabajo Social ayudarán al estudiante a realizar el TFG desde la selección del tema hasta su última revisión y le darán consejos para presentar su trabajo ante el tribunal.

2. Buscar la motivación en las charlas con el tutor que sabrá animar al estudiante y mostrarle los mejores aspectos de su trabajo, hacer sugerencias y dar recomendaciones.

3. Confiar en uno mismo y no pensar que un TFG no pueda ser un trabajo de investigación digno por ser su autor un mero principiante. No es así.

4. Utilizar múltiples recursos, entre ellos las bibliotecas, el internet, las experiencias de los colegas, etc.

El TFG de Trabajo Social es un trabajo académico que ofrece muchas posibilidades al futuro investigador. Por ello su realización requiere del estudiante mucha paciencia, unos sólidos conocimientos y a veces una estrategia que incluye la posibilidad de dejar el TFG en manos de una empresa, como HazMiTrabajo que hace trabajos académicos por encargo.

Un TFG de calidad elaborado por un especialista: ¿acaso no es la mejor solución?

