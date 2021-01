(Español) Vestidos largos y midis con botas y botines para ir siempre a la moda en invierno

Vestidos largos y midis con botas y botines para ir siempre a la moda en invierno

Es tendencia y muy elegante, fácil para llevar y estar a tono en cualquier lugar y circunstancia, los vestidos largos y midis se llevan con botas y botines en esta propuesta de invierno. Se ven bien, lucen bien y sientan de maravilla.

Bota y botines con vestidos largos y midis

En invierno los vestidos largos y midis se llevan con botas y botines,hay que verse bien sin dejar de estar cómoda y protegida. Siempre sin perder estilo, glamour y elegancia y la femineidad. Bien abridadas para no temblar por el frío, estos diez vestidos se combinan perfectamente con botas y botines dando un resultado ideal para una It Girl.

Ideales para cualquier ocasión, y cualquier temporada, dan la solucion justa para cualquier evento. Saquemos en este invierno, los más sobrios y de tejidos más calientitos. Perfectos para llevar para el frío, se ven vaporosos, con estampas, femeninos y a lo largo que mejor te siente.

Combinando accesorios complementarios para el frío, resulta una prenda versatil y con el toque de elegancia que requerimos sin gastar tanto tiempo.

La estrategia de usarlo en invierno sin sufrir con estos fríos intensos es combinarlos con bufandas, abrigos, cárdigans, chaquetas y por supuesto con botas y botines.

Vestido largo de punto

Versátil, calientito, cómodo y muy básico; dispuesto a combinar con todo lo que tienes en tu ropero; es así como este modelo gordito y de cuello alto puede ser el preferido de esta temporada. Ideal para llevarlo con botas o con botines. Las botas altas de tacón estilizaran tu silueta y te verás mucho más sofisticada. El vestido oversize siempre te dará un toque cálido.

Vestido jersey de tubo

Favorece 100% la silueta, resulta una delicia por lo cómodo y práctico de su estilo. De color crema y con mangas bastante largas, para ceñirse en un cuello redondo que fortalece su punto comfy. El modelo da una sensación romántica y muy cálida.

Vestido babydoll de punto

El vestido que marca tendencia, el estilo femenino que enmarca la comodidad y lo cálido para poder llevarlo tanto de día como de noche. Ideal si lo tienes en negro o en gris. El must have de la temporada.

Vestido boho estampado floral

Con aire romántico, el estampado floral nos llena de calidez, el toque boho junto a las botas tipo cowboy lo convierte en una combinación de comodidad y holgura. El conjunto completo es lucir una chaqueta de punto en un color neutro y especial.

Vestido largo de cuadros

El estampado que marca la tendencia, los cuadros, cómodo y bonito, sencillo y elegante. El volante indica lo actual del diseño y el hecho de que estilice la silueta lo hace fácil para usar en cualquier figura; complementado con botas altas, innova el arte del vestir.

Vestido midi flores

Ideal para llevar con botas altas de tacón como las botas de suela track, capaces de romper un estigma en la moda. Las flores siempre se han llevado y ahora se nos ocurre en invierno con tonos color lila para entonar calidez u confort; este modelo lleva un escote suave y romántico.

Vestido midi de polipiel

Definitivamente la tendencia es usar este tipo de prendas, el polipiel, se extiende no solo para chaquetas o pantalones. Se imponen los vestidos efecto piel y se lucen al combinarlas con botas altas. Esta imagen nos muestra la combinación ideal de cómo viste y sirve para cualquier ocasión.

Vestido estampado mangas abullonadas

El look perfecto, para lucirlo en cualquier momento. Resulta elegante y versátil para llevarlo en esta temporada con un jersey debajo. El corte en V del escote y el estilo de botones produce un aire vintage de lujo y alta elegancia; ademas que estiliza y se destacan las mangas abullonadas.

Vestido de pata de gallo

Estampado y diseñado para ser un súper clásico que jamás pasara de moda. Es así como su forma acampanada se lleva bien con todas las siluetas: Sin tiempo definido para lucirse, resulta una prenda practica y elegante.

Vestido camisero con aberturas

Elegante, femenino y atractivo, este modelo arrasa por marcar una sensación de agilidad y frescura, siempre elegante se diferencia por sus dos aberturas laterales que favorecen a las mujeres de baja estatura. Clásico para llevar con botas altas, de tacón o planas se ven preciosos y estilizan la figura.

357 total views, 357 views today